Beykoz'da Kent Tarımı İçin Yeni Yol Haritası Belirlendi - Son Dakika
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Beykoz'da Kent Tarımı İçin Yeni Yol Haritası Belirlendi

Beykoz'da düzenlenen Üretim Buluşması ve Agroekolojik Yol Haritası Çalıştayı'nda, doğal ve sürdürülebilir kent tarımının geliştirilmesi amacıyla sorunlar masaya yatırıldı ve yeni çözümler önerildi.

18.10.2024 15:46  Güncelleme: 16:25
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(İSTANBUL) - Beykoz'da doğal kent tarımını güçlendirecek çözüm önerileri, Üretim Buluşması ve Agroekolojik Yol Haritası Çalıştayı'nda tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Başkan Alaattin Köseler'in de katıldığı buluşmada tüm paydaşlar, fikir ve deneyimlerini paylaştı, daha üretken bir ilçe için yeni bir yol haritası çizildi.

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle Kavacık Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayda, doğal ve sürdürülebilir kent tarımı, ortak masa çalışmalarıyla ele alındı. Akademisyenler, çiftçiler, girişimciler, özel ve kamu sektör temsilcilerinin fikir ve deneyimlerini paylaştığı buluşmada, daha üretken bir ilçe için yeni bir yol haritası çizildi.

Başkan Köseler, ilçede kent tarımında yaşanan sorunları ortak akılla tespit etmek ve çözmek için bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İlçemizde tarımın geleceği için 40 bin dönüm alanda fide, gübre, yem gibi malzeme desteklerinin yanı sıra, alım garantili üretime destek veriyoruz. Yetişen ürünleri ihtiyaç sahipleriyle ve sosyal tesislerde halkımızla buluşturuyoruz. Üreticiye hak ettiği maddi dönüşünü sağlamak çok önemli. Beykoz'daki üreticimizle beraber ürünün markete inmesini sağlayan bir tedarik zincir kurmayı hedefledik. Beykoz'da kentleşme baskısı altında tarımsal ve hayvansal üretimde yaşanan sorunlara ortak akla dayalı çözümler geliştirilmeyi hedefleyen çalıştayımıza destek veren bütün katılımcılara teşekkür ediyorum."

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile köylerin mahalleye dönüştürülmesini de eleştiren Köseler, "Ülke genelinde olduğu gibi Beykoz'da üretimde tarım alanları daralıyor ve başka amaçlar için kullanıyor. Bu alanın daralması ileriye dönük toplumsal olarak ithalata dayalı ürün yelpazesine yol açacak, bunun önlenmesi hepimizin görevidir" dedi.

Beykoz'un İstanbul için önemine ve korunması gerektiğine değinen İstinye Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Güzin Konuk ise şöyle konuştu:

"Beykoz deniz kenarında olması ve kendi içindeki ekolojik değerlerin yanında ormanla çevrilmiş olmasının getirdiği muhteşem bir değer taşıyor. Beykoz Köy Pazarı ve Cumartesi Pazarı çok önemli. Burada önemli olan paydaşların değerleri. Agroekolojik şehircilik bu alttaki aktörler arasında işbirliğini çok daha güçlü kılmaya çalışıyor. Var olan kentsel değerlerimizi kaybetmeyelim, kent ve kır birlikte yaşamanın değerlerini kaybetmeyelim, bunu önemli bir alt yapı olarak yerleştirelim. Bu çalıştay bu katkıyı adım adım sağlayacak. Agroekeolojik şehircilik ülkemizin için bir ilk. Beykoz burada öncü olacak. Beykoz Belediyesi'ni böyle bir iş birliği yaptığı için kutluyorum."

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Melih Birik de üniversite ve yerel iş birliğinde değer üretmeninin önemine dikkati çekerek, katkıları dolayısıyla Beykoz Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, ilçenin mevcut potansiyelinden yola çıkarak sosyal, ekonomik, sektörel ve teknik konu başlıklarını tartıştıkları masa çalışmaları yaptı ve verimi artıracak yeni hedefler belirledi. Çalıştayın yol haritası, Beykoz Belediyesi'nin gelecekteki kent tarımı yatırımlarına rehberlik etmenin yanı sıra bu alanda çalışma yapmak isteyen yerel üreticiler, girişimciler ve akademi çevreleri ve tüm kesimlerin istifadesine sunulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Kent Tarımı İçin Yeni Yol Haritası Belirlendi - Son Dakika

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