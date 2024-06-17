Beykoz'da Kurban Bayramı denetimleri yapıldı - Son Dakika
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Beykoz'da Kurban Bayramı denetimleri yapıldı

Beykoz Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, zabıta ve müftülük ekipleri ile 135 kurban satış ve kesim yerini denetlerken; temizlik ekipleri de çift vardiya çalışıyor.

17.06.2024 14:36
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, zabıta ve müftülük ekipleri ile 135 kurban satış ve kesim yerini denetlerken; temizlik ekipleri de çift vardiya çalışıyor.

Beykoz Belediyesi'nin vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirmesi için kurban ve satış alanlarında yaptığı denetimler ve günler öncesinden başladığı hizmetlerle ilçede Kurban Bayramı sorunsuz geçiyor. Veteriner hekimler, zabıta ekipleri tarafında ilçe genelindeki 135 kurban satış ve kesim noktasında yapılan denetimlerde, 4 bin 248 Büyükbaş hayvan, bin 584 küçükbaş hayvan kontrol edildi. Kurban için uygun olmayan, yaşı küçük olan veya halk sağlığını tehdit eden hayvanların kesimine ise izin verilmedi.

Zabıta ekipleri, ayrıca kesimlerin hijyenik ve sıhhi şartlara uygunluğunu denetledi. Yapılan enetimler kapsamında, kesim yerlerinde herhangi bir cezai işlem uygulanmazken, hastalık tespit edilen 3 hayvanın ilgili mevzuat gereği kesimi engellendi. Müftülük yetkilileri kurbanlıkların dini hükümlere uygunluğunu kontrol etti.

"Boğa Yakalama Timi" iş başında

Belediye bünyesinde deneyimli veteriner hekimlerce kurulan "Boğa Yakalama Timi", kaçan 2 büyükbaş hayvanı yakalayıp sahiplerine teslim etti.

Temizlik ekipleri, çevre ve halk sağlığını korumak için atık toplama çalışmalarına 14 Büyük damperli kamyon, 9 iş makinesi ile çift vardiya olarak devam ediyor.

İlaçlama ekipleri ise kurbanlık kesim ve satış yerlerinde karasinek ve lavra üremesine karşı ilaçlama hizmeti veriyor.

Kaynak: ANKA

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