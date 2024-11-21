Beykoz'da Rüzgar Ağaç Devrildi, 1 Yaralı

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Beykoz'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hz. Yuşa Türbesi ve Camii'nin avlusunda bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen ağacın dalları o sırada türbenin önünde bulunan bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yuşa Cami'nin avlusunda gerçekleşen talihsiz ağaç devrilmesi olayında yaralanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Olay yerine hızla müdahale eden İBB itfaiye ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ağacın devrildiği anlar, olay yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.