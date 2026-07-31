Beykoz'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Beykoz\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Beykoz'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Riva-Beykoz yolu Elmalı Kavşağı'nda 34 BR 6161 plakalı otomobille 35 CCM 915 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 BR 6161 plakalı otomobil devrilirken araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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