Beykoz'da Ulaşım Sorunları ve Çözüm Yolları Konuşuldu

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(İSTANBUL) - Beykoz'un toplu ulaşım sorunları ve çözüm yolları, 2024 İETT- İlçe Belediye Buluşmaları'nda ele alındı. Mahalle muhtarlarının tek tek söz alarak vatandaşların taleplerini dile getirdiği toplantıda yöneticiler yapılacak hizmetleri anlattı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, "Beykoz'un konforunu artırmak için buradayız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm şehirde öncüsü olduğu 2024 İETT-İlçe Belediyeleri Buluşmaları'nda Beykoz'da yaşanan ulaşım problemleri, vatandaşların hizmet talepleri ve çözüm yolları konuşuldu.

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve yönetici heyeti, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Müfit Yetkin ve Taner Aksu, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve ilçedeki üniversitelerin temsilcileri katıldı.

Halkın hizmet taleplerini yerinde tespit etmek ve ulaşımı iyileştirmek amacıyla ilçe ilçe toplantılar düzenlediklerini söyleyen İETT Genel Müdürü İrfan Demet, şunları söyledi:

"Sizlere İBB Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdim. Kendilerinin katılımcı demokrasi anlayışıyla ilçe ilçe bu halk buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarını, taleplerini bizzat yerinde alarak hizmet kalitemizi Beykoz özelinde nasıl daha artırabilirizi konuşmak için geldik. Geçen dönem Beykoz ilçemizde oldukça iyileştirmeler yaptık. Ancak yeterli olmayabilir. Bu iyileştirmeleri nasıl üst düzeye çıkarabiliriz, yolcu memnuniyetini, konforunu nasıl artırabiliriz diye buradayız."

Genel Müdür İrfan Demet, muhtarlar tarafından aktarılan talepleri tek tek yerinde inceleyeceklerini, 15 Eylül itibarıyla okullar açılmadan önce eldeki mevcut kaynaklar el verdiği nispette yerine getireceklerini söyledi.

Beykoz'a daha kaliteli hizmet için ilçeye gelen İETT yönetimini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Müfit Yetkin de "Bu buluşmanın ilçemizde daha iyi ve kaliteli hizmetin önünü açacağına inanıyorum. İETT 153 yıllık köklü bir kurum. ve bu kurumun öncelikle ilçelerimize çok büyük katkıları oluyor. Ulaşımın esas kaynağı olan İETT bizle koordinasyon içinde çalışıyor. Bugüne kadar ilçemizde yapılan iyileştirmeler ve hizmetler için çok teşekkür ederim" dedi.

İETT Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon ise İstanbul ve Beykoz'a verilen hizmetlere dair bir sunum yaptı.

Toplantıda köyler ve dik yokuşlu yerlere akbille yolculuk yapılan, diğer ilçelerde pilot uygulaması başlayan minibüs hatları ve yarım otobüs konulması planlandığı ve muhtarlardan gelen acil kapalı durak taleplerinin de karşılanacağı belirtildi.