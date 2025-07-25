Beykoz'daki Trafik Kazasında Dilekçe Şoku - Son Dakika
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Beykoz'daki Trafik Kazasında Dilekçe Şoku

25.07.2025 15:10
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Beykoz'daki trafik kazasında sanık, şikayetini geri alarak tazminat talebinde bulunmadığını belirtti.

Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında maktulün bulunduğu motosikletin sürücüsü de sanık Fatıma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Beykoz'da 9 Temmuz 2024'te meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin bulunduğu motosikletin sürücüsü ve müşteki sanık olarak yargılanıp "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapisle cezalandırılan Yavuz Selim Öztürk, davaya bakan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Öztürk, dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ise maktul Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki de dilekçe sunarak, sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini belirtmişti.

Baba Barlasçeki dilekçede, "Sanık Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında tarafımca yapılmış olan şikayetimden vazgeçiyorum. Sanık hakkında herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan maktul çocuğun annesinin şikayetinin ise devam ettiği öğrenildi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz 2024'te şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a vurduğu belirtilmişti.

İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarptığı, Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Barlasçeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydedilmişti.

Barlasçeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Kızıl ve Öztürk'ün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Barlasçeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkati çekilen iddianamede, şüpheli Demir'in ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarılmıştı.

İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek, Fatıma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılık müştekilerden 18 yaşından küçük Öztürk'ün de olayda sorumluluğu olduğunu tespit ederek, hakkında ek iddianame düzenlemişti.

Mahkeme, Yavuz Selim Öztürk hakkındaki ek iddianameyi, ana dava dosyasıyla birleştirmişti.

Karar

Davaya bakan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mayıs'ta açıkladığı kararında, sanık Demir'i "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırmıştı.

Heyet, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği taksirle öldürme suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar vermişti.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırmıştı.

Heyet, müşteki sanık Öztürk'ü ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'daki Trafik Kazasında Dilekçe Şoku - Son Dakika

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