Beykoz\'da Kaçak Hafriyat Operasyonu: 1 Tutuklama

Beykoz'da ormanlık alan ile kıyı bölgelerine kaçak hafriyat dökümü yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Operasyonda şirket sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket sahibi tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Riva Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanlar ve kıyı bölgesine izinsiz hafriyat döküldüğüne ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 2 TIR ile 1 kepçenin sürücüleri, Riva'daki alana kaçak hafriyat dökümü yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda, şirket sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hafriyat firmasının sahibi, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, şirket sahibinin tutuklanmasına karar verdi. Aynı firmada kepçe operatörü olarak çalışan şirket sahibinin kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.