Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği Devam Ediyor

24.04.2026 11:50  Güncelleme: 13:35
(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından 23-26 Nisan günleri arasında bu yıl 11'incisi düzenlenen "Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği" devam ediyor. İlk gününde renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşıyor.

Beylikdüzü Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Beylikdüzü 23 Nisan 11'inci Çocuk Şenliği" dün başladı. İlk olarak saat 10.00'da Yaşam Vadisi 1'inci Etap'ta bulunan Çanakkale Rölyef Alanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Günün devamında Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklerle dopdolu bir gün geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen programda çocuk zumbası ve atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli ikramlar da yapıldı. Çocuk Şenliği; 24-25-26 Nisan'da Yaşam Vadisi 1'inci Etapta, 25 Nisan'da Yakuplu Kent Ormanı'nda, 26 Nisan'da ise Gürpınar 100'üncü Yıl Kent Ormanı'ndaki etkinliklerle sürecek.

"Gözlerinizdeki ışıltı, geleceğimize olan inancımızı güçlendiriyor"

Tüm çocukların 23 Nisan'ını kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet iradesini taçlandırdığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 106'ncı yılı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Çocuklarımız da geleceğin temsilcileridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günde, Beylikdüzü olarak bir kez daha 'Çocuk Kenti' olma vizyonumuzu yineliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın başkanlığında, çocuklarımızın söz sahibi olduğu, sanatla, bilimle ve sporla büyüdüğü bir Beylikdüzü inşa ediyoruz. Sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Gözlerinizdeki ışıltı, geleceğimize olan inancımızı güçlendiriyor. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

