Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi: "Afetlere Hazırlık Konusunda Sözde Değil, Özde Duran Bir Anlayışa Sahibiz"

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, "Afetlere hazırlık konusunda sözde değil, özde duran bir anlayışa sahibiz. Bu anlayışın mimarı ise hiç kuşkusuz Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'tır. Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın afetlere yönelik bu kente kattığı onlarca projenin temelinde işte bu ruh var. Birbirine güvenen, birbirine sarılan, acıyı ve umudu birlikte yaşayan bir Beylikdüzü" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Başkan Vekili Çebi yönetiminde gerçekleşti. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya nisan ayında şehit olan askerleri anarak başlayan Çebi, belediyenin nisan ayı boyunca yaşama geçirdiği etkinlikleri de kamuoyu ile paylaşarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Meclisin açılış konuşmasına Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınayarak başlayan Çebi, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın sadece bugünün değil, yarının da söz sahibi oluyorlar"

"Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onları korumak ve onlara sahip çıkmak hepimizin birinci önceliği. Beylikdüzü Belediyesi olarak, çocuk kenti vizyonumuz doğrultusunda çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, sevgiyle sarıldığı bir şehir inşa etme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu noktada Seçilmiş Belediye Başkanı'mız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın çocuklarımıza verdiği değeri hepimiz biliyoruz. Onlar için bu kentte yaptığı çok şey var. Başkanımızın öncülüğünde, çocuklarımız sadece bugünün değil, yarının da söz sahibi oluyorlar. Hayata geçirdiğimiz bilim, sanat ve kültür merkezleri, spor salonları, sosyal alanlar, parklar, kent ormanları ve düzenlediğimiz çocuk festivalleri onların yüzü gülsün, hayalleri büyüsün diye. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Afetlere karşı "Dirençli Kent" vurgusu

Beylikdüzü Belediyesi olarak nisan ayında, afet dirençliliği konusunda da önemli bir adım attıklarından bahseden Çebi, "14-15 Nisan tarihlerinde, 'Dirençli Kent Beylikdüzü' vizyonuyla bir arama kurtarma tatbikatı düzenledik. Bu tatbikatı, bir ilçe belediyesi düzeyinde ilk kez biz gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüme giren ve yıkılan üç binanın enkazında, tam 25 saat süren, gece ve gündüz senaryolarını içeren iki etaplı gerçekçi bir tatbikat yapıldı. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak, afetlere hazırlık konusunda sözde değil, özde duran bir anlayışa sahibiz. Bu anlayışın mimarı ise hiç kuşkusuz Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'tır. Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın afetlere yönelik bu kente kattığı onlarca projenin temelinde işte bu ruh var. Birbirine güvenen, birbirine sarılan, acıyı ve umudu birlikte yaşayan bir Beylikdüzü" diye konuştu.

Toplantının devamında 2026-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşan CHP Meclis Üyesi Nergis Balcı da şunları kaydetti:

"Amacımız, hiçbir vatandaşın dışlanmadığı ve herkesin hizmetlere eşit erişebildiği bir kent oluşturmak"

"Beylikdüzü Belediyesi olarak toplumsal eşitliği 2015'ten bu yana stratejik bir hedef haline getirerek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte Eşitlik Birimi'ni kurarak kurumsal farkındalığı artırdık, ulusal ve uluslararası iyi örnekleri inceleyerek kentimize uygun projeler geliştirdik. Uyguladığımız planlar sayesinde teknik kapasitemizi güçlendirdik; özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı veri üretimi ve bütçeleme yaklaşımıyla kaynaklarımızı daha adil ve etkin kullanmaya başladık. Bu sayede ihtiyaçları daha doğru tespit ediyor ve hizmetlerimizi eşitlik temelinde şekillendiriyoruz. Hazırlanan yeni eylem planı, yalnızca bir rapor değil; daha adil, kapsayıcı ve eşit bir Beylikdüzü için stratejik bir yol haritasıdır. Amacımız, hiçbir vatandaşın dışlanmadığı ve herkesin hizmetlere eşit erişebildiği bir kent oluşturmaktır. Bu sürece katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, planın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş gündem dışı söz aldı.

2. Birleşim'in ise 7 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.