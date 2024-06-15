Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Her Gününü Bayram Tadında Yaşayan Bir Kent İçin Durmaksızın Çalışmaya Devam Ediyoruz"

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak her gününü bayram tadında yaşayan bir kent için durmaksızın çalışmaya, yarının öncüsü olacak projeleri kentimize kazandırmaya ve geleceğe umut olmaya devam ediyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hijyenik, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, ilçedeki şehitlikler ile mezarlıkların çevresinde ve ibadethanelerde temizlik çalışması yaptı.

İlçede bulunan Yakuplu, Gürpınar, Kavaklı Eski ve Yeni Mezarlıkları'nda da bugün Kur'an okutuldu. Başkan Çalık ise arife gününde ilçedeki mezarlıkları ziyaret ederek vatandaşlara başsağlığı diledi.

Bayramların sevginin, barışın, hoşgörünün, yardımlaşmanın ve dayanışmanın vesilesi olduğunu vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Bu bayramda da ihtiyaç sahibi tüm komşularımızın yanında olacağız"

"Bir bayrama daha hep birlikte kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar bizi biz yapar. Sevgiyle, neşeyle, umutla kucaklaştırır ve sofralarımızı bereketlendirir. Beylikdüzü Belediyesi olarak her gününü bayram tadında yaşayan bir kent için durmaksızın çalışmaya, yarının öncüsü olacak projeleri kentimize kazandırmaya ve geleceğe umut olmaya devam ediyoruz. Bu bayramda da yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla kurban eti bağışlarınızı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için yanınızdayız. 16 ile 19 Haziran tarihleri arasında kurban bağışlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu dayanışmayı hep birlikte büyütelim ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım. Kurban bayramının memleketimize huzur, bereket, barış; evlerimize sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. İyi bayramlar Beylikdüzü, iyi bayramlar Türkiye."