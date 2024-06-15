Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Her Gününü Bayram Tadında Yaşayan Bir Kent İçin Durmaksızın Çalışmaya Devam Ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Her Gününü Bayram Tadında Yaşayan Bir Kent İçin Durmaksızın Çalışmaya Devam Ediyoruz"

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her gününü bayram tadında yaşayan bir kent için durmaksızın çalışmaya, yarının öncüsü olacak projeleri kentimize kazandırmaya ve geleceğe umut olmaya devam ediyoruz” dedi.

15.06.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak her gününü bayram tadında yaşayan bir kent için durmaksızın çalışmaya, yarının öncüsü olacak projeleri kentimize kazandırmaya ve geleceğe umut olmaya devam ediyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hijyenik, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, ilçedeki şehitlikler ile mezarlıkların çevresinde ve ibadethanelerde temizlik çalışması yaptı.

İlçede bulunan Yakuplu, Gürpınar, Kavaklı Eski ve Yeni Mezarlıkları'nda da bugün Kur'an okutuldu. Başkan Çalık ise arife gününde ilçedeki mezarlıkları ziyaret ederek vatandaşlara başsağlığı diledi.

Bayramların sevginin, barışın, hoşgörünün, yardımlaşmanın ve dayanışmanın vesilesi olduğunu vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Bu bayramda da ihtiyaç sahibi tüm komşularımızın yanında olacağız"

"Bir bayrama daha hep birlikte kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz.  Bayramlar bizi biz yapar. Sevgiyle, neşeyle, umutla kucaklaştırır ve sofralarımızı bereketlendirir. Beylikdüzü Belediyesi olarak her gününü bayram tadında yaşayan bir kent için durmaksızın çalışmaya, yarının öncüsü olacak projeleri kentimize kazandırmaya ve geleceğe umut olmaya devam ediyoruz. Bu bayramda da yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla kurban eti bağışlarınızı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için yanınızdayız. 16 ile 19 Haziran tarihleri arasında kurban bağışlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu dayanışmayı hep birlikte büyütelim ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım. Kurban bayramının memleketimize huzur, bereket, barış; evlerimize sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. İyi bayramlar Beylikdüzü, iyi bayramlar Türkiye."

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Kurban Bayramı, Beylikdüzü, Kurban, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: 'Her Gününü Bayram Tadında Yaşayan Bir Kent İçin Durmaksızın Çalışmaya Devam Ediyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:50:34. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Her Gününü Bayram Tadında Yaşayan Bir Kent İçin Durmaksızın Çalışmaya Devam Ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement