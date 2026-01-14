Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Yeniden 'Acil Tahliye' Başvurusu Yapıldı - Son Dakika
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Yeniden 'Acil Tahliye' Başvurusu Yapıldı

14.01.2026 17:54  Güncelleme: 20:01
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'acil tahliye' başvurusunda bulundu.

(İZMİR) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklan ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "acil tahliye" başvurusu yapıldı.

Daha önce iki kez kanser tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Murat Çalık'a tutuklu olduğu sürede iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün ameliyat edilmişti.

Çalık'ın avukatları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "acil tahliye" için başvuruda bulundu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Çalık'ın geçirdiği son ameliyat ve devam eden tedavi sürecine dikkat çekilerek, "cezaevi koşullarının sağlık durumu açısından ciddi risk oluşturduğu" vurgulandı.

Başvuru dilekçesine, Murat Çalık hakkında bugüne kadar düzenlenen sağlık raporları, hastane kayıtları ve son ameliyata ilişkin tıbbi belgeler de eklendi.

Çalık için daha önce de tahliye başvuruları yapılmış, ancak reddedilmişti.

Murat Çalık, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

