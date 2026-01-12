Tutuklu Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak... "Biliyorum Ki Dualarınız Benimle, Biliyorum Ki İnancınız Hâlâ Taptaze" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tutuklu Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak... "Biliyorum Ki Dualarınız Benimle, Biliyorum Ki İnancınız Hâlâ Taptaze"

12.01.2026 18:51  Güncelleme: 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak. Çalık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, duaların kendisiyle olduğunu belirtti ve inandığı değerlere tutunmanın gücünü vurguladı.

(ANKARA)-Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Biliyorum ki dualarınız benimle, biliyorum ki inancınız hala taptaze. Bu süreçte şunu bir kez daha gördüm: İnsanın gücü sadece kendi bedeninden değil, inandığı değerlere tutunmaktan gelir. Her mesajınızda, her dileğinizde, her dualarınızda bunu bana hatırlattınız. İyi ki varsınız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve İzmir Buca Kırıklar Cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarın operasyon geçirecek. Operasyon öncesi açıklama yapan Çalık, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti. Çalık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"19 Mart'tan bugüne 300 gün geçti. ve ben evimden kilometrelerce uzakta, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yarın geçireceğim ameliyatın endişesiyle karşılıyorum bugünü. Biliyorum ki dualarınız benimle, biliyorum ki inancınız hala taptaze. Bu süreçte şunu bir kez daha gördüm: İnsanın gücü sadece kendi bedeninden değil, inandığı değerlere tutunmaktan gelir. Her mesajınızda, her dileğinizde, her dualarınızda bunu bana hatırlattınız. İyi ki varsınız. Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve yeniden aranızda olacağım. Sağlıklı ve özgür günlerde mücadelemizi hep birlikte omuzlamak dileğiyle…"

Kaynak: ANKA

Mehmet Murat Çalık, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Beylikdüzü, Ameliyat, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak... 'Biliyorum Ki Dualarınız Benimle, Biliyorum Ki İnancınız Hâlâ Taptaze' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

07:05
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
06:54
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
06:30
ABD’li senatörden İran için operasyon çağrısı
ABD'li senatörden İran için operasyon çağrısı
06:11
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 07:29:11. #7.11#
SON DAKİKA: Tutuklu Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak... "Biliyorum Ki Dualarınız Benimle, Biliyorum Ki İnancınız Hâlâ Taptaze" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.