Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Eğitim Maratonu'nda konuştu - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Eğitim Maratonu'nda konuştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eğitim Maratonu'nda konuştu. Belediye'nin 'Beslenme Saati Uygulaması' hakkında bilgi veren Başkan Çalık, 'Beslenme saati programımızı, belediyemizin kısıtlı imkanları ile yapıyoruz. Bu proje sosyal adalet projesidir. Şubat 2022'den bu yana 10 mahalle, 35 merkezde 4 bin 357 çocuğumuza 470 bin beslenme gıda paketini ulaştırdık. Yoksulluk çocukların kaderi olamaz' dedi.

19.07.2024 10:59
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eğitim Maratonu'nda konuştu. Belediye'nin "Beslenme Saati Uygulaması" hakkında bilgi veren Başkan Çalık, "Beslenme saati programımızı, belediyemizin kısıtlı imkanları ile yapıyoruz. Bu proje sosyal adalet projesidir. Şubat 2022'den bu yana 10 mahalle, 35 merkezde 4 bin 357 çocuğumuza 470 bin beslenme gıda paketini ulaştırdık. Yoksulluk çocukların kaderi olamaz" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için düzenlediği 'Eğitim Maratonu'na konuşmacı olarak katıldı.

" Türkiye'deki çocuk yoksulluğu katlanarak artıyor"

Eğitim Maratonu'nun "Eğitim Ortamlarının Niteliği" başlığıyla gerçekleştirilen oturumunda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hayata geçirdikleri Beslenme Saati Uygulaması hakkındaki bilgiler paylaştı.

Başkan Çalık, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki ülkemizde çocukların yüzde 12'si yetersiz beslenme ile karşı karşıya. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı'nın yayınladığı 'Çocuk Yoksulluğu Raporu'na göre, 2016'dan beri Türkiye'deki çocuk yoksulluğu katlanarak artıyor. 7 milyon çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. Beslenme çantaları boş bir şekilde okula giden çocuklar büyük bir hayal kırıklığı ve buhran yaşıyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak bir çocuğun kaderi asla yoksulluk olamaz dedik. Bu sözden yola çıkarak çözümler üretmek istedik. Beylikdüzü Mutfağında hazırladığımız ürünleri sosyal incelemeleri yapılmış olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına her gün ulaştırıyoruz.

"4 bin 357 çocuğumuza 470 bin beslenme gıda paketini ulaştırdık"

Günlük menülerimizi gıda mühendislerimiz ve diyetisyenlerimiz aracılığıyla hazırlıyoruz. Menüleri, çocukların alması gereken kaloriye göre hazırlıyoruz. Beslenme saati programımızı, belediyemizin kısıtlı imkanları ile yapıyoruz. Bu proje sosyal adalet projesidir. Şubat 2022'den bu yana 10 mahalle, 35 merkezde 4 bin 357 çocuğumuza 470 bin beslenme gıda paketini ulaştırdık. Yoksulluk çocukların kaderi olamaz! Çocuklarımızın yetersizlik duygusuyla ve öfkeyle değil öz güvenli ve mutlu gelişmesini istiyoruz. Tek bir çocuğumuzun dahi beslenme hakkından mahrum kalmasına göz yumamayız. Esas amacımız çocukların mutluluğudur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Eğitim Maratonu'nda konuştu - Son Dakika

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