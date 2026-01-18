Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

18.01.2026 00:15  Güncelleme: 08:45
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumundaki gelişmeler nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, boynundaki kitle nedeniyle ameliyat olmuştu.

(İZMİR) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye kaldırıldı.

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde ameliyata alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.

Daha önce iki kez kanser tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Murat Çalık'a tutuklu olduğu sürede iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.

Çalık, ameliyatı sonrasında 15 Ocak Perşembe günü, tutuklu bulunduğu cezaevine sevk edilmişti.

Çalık'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çalık, ameliyat olduğu Katip Çelebi Hastanesi'ne değil, daha önce de tedavi süreci gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailesi ve avukatlarının Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili detayları öğrenmeye çalıştıkları ifade edildi.

Kaynak: ANKA

