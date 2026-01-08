Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Ameliyat Öncesi Tetkikler İçin Katip Çelebi Hastanesi'ne Kaldırıldı

Haber: Berfin BAYSAN

(İZMİR) - Buca Kırıklar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ciddi sağlık sorunları nedeniyle bugün ameliyat öncesi tetkiklerinin yapılması için Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, cezaevi koşullarının sağlık açısından hayati riskler barındırdığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve Buca Kırıklar Cezaevi'nde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumundaki kritik gelişmeler nedeniyle bugün ameliyat öncesi tetkiklerinin yapılması amacıyla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yazılı değerlendirmelerde bulunan avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin geçmişte geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle yüksek riskli bir tıbbi süreçten geçtiğini vurguladı. Müvekkilinin geçmişte lösemi ve sağ tükürük bezine ilişkin kanser tanılarıyla tedavi gördüğünü, bu süreçte boynun sağ tarafında geniş kapsamlı cerrahi müdahaleler yapıldığını belirten Koçhan, söz konusu operasyonlara bağlı olarak ilgili bölgede ileri derecede doku yapışıklıkları ve ciddi anatomik değişiklikler oluştuğunu ifade etti.

Koçhan, şunları kaydetti:

"Son dönemde yapılan tetkiklerde, daha önce cerrahi işlem uygulanmış olan aynı bölgede yer alan lenf nodunda yaklaşık 3 mm'lik bir büyüme saptanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, bu büyümenin nedeninin kesin olarak ortaya konulabilmesi ve söz konusu dokunun iyi huylu mu yoksa malign nitelik taşıyıp taşımadığının net biçimde belirlenebilmesi için açık cerrahi müdahalenin gerekli olduğu hekimlerce ifade edilmiştir. Mevcut tıbbi veriler ışığında, ancak bu şekilde kesin bir sonuca ulaşılabileceği değerlendirilmiştir.

"Cezaevi şartları hastalığın nüks etme riskini artırabilir"

Söz konusu cerrahi girişim; daha önce operasyon geçirmiş, yoğun yapışıklıkların bulunduğu bir alanda; başta şah damarı olmak üzere hayati öneme sahip damar ve anatomik yapılara son derece yakın bir bölgede gerçekleştirilecektir. Bu yönüyle operasyonun tıbbi açıdan yüksek risk barındırdığı açıktır. Bu risklere ilişkin tüm tereddütlerimize rağmen, gelinen aşamada müvekkilimizin sağlık durumu açısından bu girişimin gerekli olduğu yönündeki hekim görüşleri doğrultusunda hareket edilmiştir. Bu süreç, geçmişte Katip Çelebi Hastanesi tarafından düzenlenen ve cezaevi şartlarının hastalığın nüks etme riskini artırabileceğine işaret eden tıbbi raporun önemini de bir kez daha ortaya koymuştur. Anılan raporda belirtilen risklere rağmen, sonraki aşamalarda bu tıbbi değerlendirmelerin yeterince dikkate alınmamış olması ve bugün gelinen noktada aynı bölgede anlamlı bir büyümenin saptanmış olması; söz konusu risklerin teorik değil, gerçek ve öngörülebilir nitelikte olduğunun açık göstergesidir.

Öte yandan, tutukluluk bir ceza değil, geçici bir koruma tedbiri olup; müvekkilimizin mevcut sağlık durumu dikkate alındığında cezaevi şartlarının, yaşamı ve sağlık bütünlüğü açısından ciddi ve telafisi güç riskler barındırdığı açıktır. Bu çerçevede, müvekkilimizin cezaevinde tutulmasının ölçülülük ilkesini aştığı; bir an önce tutukluluğun sonlandırılarak, yargılamanın amacını temin etmeye elverişli diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının hem hukuken hem de insani açıdan zorunlu olduğu değerlendirilmektedir. Yaşanan bu gelişmeler, müvekkilimizin sağlık durumunun yakından izlenmesi ve tıbbi değerlendirmelerin bütüncül biçimde ele alınmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur."