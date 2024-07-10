Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı Mahallesi'nde Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı Mahallesi'nde Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yeni asfalt kaplamasıyla birlikte ilçedeki yolların daha dayanıklı ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

10.07.2024 16:25  Güncelleme: 16:53
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kavaklı Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin altyapısını güçlendirmek ve yolların kalitesini artırmak için başlatılan asfaltlama çalışmalarına, tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çalışmaların gerçekleştirildiği Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Çalık, alanda yaptığı incelemenin ardından, proje sorumlularından detaylı bilgi aldı. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Yeni asfalt kaplamasıyla birlikte ilçedeki yolların daha dayanıklı ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

"Şehir içi trafik akışı daha düzenli ve güvenli hale gelecek"

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, asfaltlama işlemlerinin ilçede hız kesmeden devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şehrin ulaşım altyapısını modernize etmek ve komşularımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Asfalt yenileme çalışmaları, bu çabalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, şehir içi trafik akışı daha düzenli ve güvenli hale gelecek" şeklinde konuştu. Çalışmalar sırasında vatandaşların ve sürücülerin daha dikkatli olmaları ve geçici trafik düzenlemelerine uymaları konusunda uyarılarda da bulunan Başkan Çalık, "Bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarıyla yollarımızı iyileştiriyor, sorunlu alanları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Süreci en kısa sürede ve hızla tamamlayarak vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

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