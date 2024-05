Beylikdüzü Belediyesi Kırlangıç Gençlik Festivali Başladı

Güncel

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 'Kırlangıç Gençlik Festivali', Yaşam Vadisi'nde başladı. Festivali ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşları festivale davet ederek, "Gençlerin coşkusu ile birçok sportif müsabaka ve sahne gösterilerinin yer aldığı festivale tüm komşularımızı bekliyoruz. 19 Mayıs ruhunu Beylikdüzü'nde yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali başladı. 19 Mayıs'a kadar sürecek festivale ilk günden vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Yaşam Vadisi 1. Etap'ta gerçekleştirilen festivalde, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'ndeki Dj performansları ile sahne gösterileri, vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Öte yandan, festival kapsamında ödüllü streetball ve ayak tenisi ile açık alan spor etkinliklerinde de gençler kıyasıya mücadele etti.

"19 MAYIS RUHUNU, BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Festival alanını ziyaret ederek, gençlerle birlikte sportif faaliyetlere katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Geleneksel hale getirdiğimiz Beylikdüzü Kırlangıç Gençlik Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Gençlerin coşkusu ile birçok sportif müsabaka ve sahne gösterilerinin yer aldığı festivale herkesi davet ediyoruz. 19 Mayıs Pazar günü Emircan İğrek konseri ile muhteşem bir final yapacağız. Bütün gençleri ve komşularımızı, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'ne bekliyoruz. 19 Mayıs ruhunu, Beylikdüzü'nde yaşatmaya devam edeceğiz. Şimdiden herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

EMİR CAN İĞREK 6 MAYIS GENÇLİĞİMİZ VAR SAHNESİ'NDE

19 Mayıs'a kadar devam edecek etkinliklerde bugün Off the Record grubu, 18 Mayıs Cumartesi günü Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası – Kırık Pena – Olur Öyle Hatalar, 19 Mayıs Pazar günü ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Emir Can İğrek 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.