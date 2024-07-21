Beylikdüzü Belediyesi Muharrem Ayında Binlerce Kişiye Aşure İkram Etti - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Muharrem Ayında Binlerce Kişiye Aşure İkram Etti

Beylikdüzü Belediyesi Muharrem Ayında Binlerce Kişiye Aşure İkram Etti

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Başkan Çalık, aşurelerin birliği, beraberliği ve dayanışmayı simgelediğini belirterek, insanlığa ve tüm dünyaya şifa olmasını diledi.

21.07.2024 17:48  Güncelleme: 18:33
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Beylikdüzü Mutfak'ta pişirilen aşureler binlerce kişiye ikram edildi. İlçede yaşayan vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın simgesi aşurelerimiz, insanlığa ve tüm dünyaya şifa olsun" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Beylikdüzü Mutfak'ta dev kazanlarda hazırlanan aşureler cami, meydan ve pazarlarda vatandaşlara dağıtıldı. Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen aşure lokmasına katılan Başkan Çalık, vatandaşlara elleriyle aşure ikramında bulundu.

Çalık, Muharrem ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Beylikdüzü Mutfak'ta hazırladığımız aşureleri kentimizin birçok noktasında dağıttık. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın simgesi aşurelerimiz, insanlığa ve tüm dünyaya şifa olsun. Lokmalarımız kabul olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Muharrem Ayında Binlerce Kişiye Aşure İkram Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi Muharrem Ayında Binlerce Kişiye Aşure İkram Etti - Son Dakika
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