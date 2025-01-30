Beylikdüzü Belediyesi'nden Genç Girişimcilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü Belediyesi'nden Genç Girişimcilere Destek

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni ziyaret ederek genç girişimcilerle buluştu. Merkez, bilim ve teknolojiye dayalı projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

30.01.2025 16:06  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçeye kazandırılan Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (TEKMER) ziyaret ederek genç girişimcilerle bir araya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde yürütülen projeleri inceleyen Başkan Çalık, "Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çalık, Beylikdüzü TEKMER'de genç girişimcilerle bir araya gelerek merkezin sunduğu olanakları değerlendirdi. Başkan Çalık, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu merkezde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Genç girişimcilerimiz için yeni çalışma alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Fikri bilimle yoğurup yatırım ve istihdama dönüştüreceğimiz projelerde; üniversite, belediye, yatırımcı ve halkı bir araya getireceğiz. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirleri destekleyerek, Beylikdüzü'nü teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Teknoloji Geliştirme Merkezi, girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor

"Sürdürülebilir Sistemler için Akıllı Teknolojiler" temasıyla hayata geçirilen Beylikdüzü TEKMER, üniversite, belediye ve sanayi kuruluşlarını aynı çatı altında bir araya getirerek bilgi ve teknoloji transferini destekliyor. Genç girişimciler, merkezde danışmanlık ve eğitim almanın yanı sıra sektörde öncü şirketlerle iş birliği yapma fırsatı yakalıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile iş birliği içinde sürdürülen projede, Bilgi Spark-Up Teknoloji Geliştirme Merkezi, kuluçka merkezleri ve start-up ekosistemleri yer alıyor. Melek yatırımcılarla girişimcileri buluşturan merkez, ilçeyi teknoloji ve inovasyon alanında bir çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Teknoloji, İstanbul, Belediye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nden Genç Girişimcilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:18:15. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nden Genç Girişimcilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.