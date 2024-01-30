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Beylikdüzü D-100 kara yolunda kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü D-100 kara yolunda kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Beylikdüzü D-100 kara yolunda seyreden bir kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun orta şeridi tamamen kapanmış durumda ve trafik yan yoldan kontrollü olarak veriliyor.

Beylikdüzü D-100 kara yolunda kamyon devrildi, sürücü yaralandı
30.01.2024 - 10:33,
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Beylikdüzü D-100 kara yolunda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Topkapı istikametinde seyreden Muammer Ç. yönetimindeki 34 PK 0824 plakalı kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi.

Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Muammer Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle orta şeridi tamamen kapanan D-100 kara yolunda trafik, yan yoldan kontrollü veriliyor.

Kaynak: AA
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