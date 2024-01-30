Beylikdüzü D-100 kara yolunda kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Beylikdüzü D-100 kara yolunda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Topkapı istikametinde seyreden Muammer Ç. yönetimindeki 34 PK 0824 plakalı kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi.
Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Muammer Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle orta şeridi tamamen kapanan D-100 kara yolunda trafik, yan yoldan kontrollü veriliyor.
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