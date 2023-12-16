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Beylikdüzü'nde Acil Durum Işıklarını Söken Şüpheliye Adli Kontrol - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Acil Durum Işıklarını Söken Şüpheliye Adli Kontrol

Beylikdüzü'nde bir apartmanın acil durum ışıklarını sökerken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheli, elektrik ve elektronik aletlere merakı olduğunu belirterek, acil durum ışığını söküp aldığını itiraf etti.

Beylikdüzü\'nde Acil Durum Işıklarını Söken Şüpheliye Adli Kontrol
16.12.2023 - 11:47,
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Beylikdüzü'nde bir apartmanın acil durum ışıklarını sökerken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir apartmanın acil durum ışıklarının söküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Aynı mahallede lokantada kurye olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli A.A. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin ifadesinde, elektrik ve elektronik aletlere merakı olduğunu, mekanik devrelerini incelemek için acil durum ışığını söküp aldığını söylediği öğrenildi.

"Açıktan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Son Dakika

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