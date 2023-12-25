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Beylikdüzü'nde atık sular nedeniyle derenin rengi değişti

Beylikdüzü'nde atık suların karıştığı Kavaklı Dere'nin rengi değişti. Çevrede dayanılmaz bir koku oluşurken, vatandaşlar bir an önce kokunun giderilmesini istedi. Derenin yaklaşık 200 metre ilerde birleştiği denizin ise kahverengine bürünmesi havadan drone ile görüntülendi.

Beylikdüzü\'nde atık sular nedeniyle derenin rengi değişti
25.12.2023 - 19:54,  Güncelleme: 20:05
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Beylikdüzü'nde atık sular nedeniyle derenin rengi değişti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde atık suların karıştığı Kavaklı Dere'nin rengi değişti. Çevrede dayanılmaz bir koku oluşurken, vatandaşlar bir an önce kokunun giderilmesini istedi. Derenin yaklaşık 200 metre ilerde birleştiği denizin ise kahverengine bürünmesi havadan drone ile görüntülendi.

Beylikdüzü'nde atık sular, Kavaklı Dere'ye karıştı. Dereağzı ve Sahil Mahallesi'nin birleşiminde bulunan alanda pis su, akıtıldığı derede dayanılmaz bir koku oluşurken çevrede yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkamadığını belirtti. Yaklaşık 200 metre ilerde deniz ile birleşen dere, pis su nedeniyle denizi de kirletirken, vatandaşlar bir an önce İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını bitirerek atık suyun dereye akıtılmamasını istedi. Derenin deniz ile birleştiği alanda oluşan kirlilik ise havadan drone ile görüntülendi.

"Pis su direk denize gidiyor"

Kötü koku nedeniyle evden dışarı çıkamadıklarını belirten mahalle sakini Nedim Oruç Güney, "Yaz aylarından bu yana devam ediyor bu koku. İSKİ ekipleri de bölgede çalışıyor ama hiçbir faydası olmuyor. Dereağzı ve Sahil Mahallesi'nin birleştiği noktada bulunana Kavaklı Dere'ye atık su dökülüyor. Ben çok rahatsızım, kısmen dereye uzak oturmama rağmen rahatsızım. Yakın çevrede bulunan vatandaşlar çok daha rahatsız. Bu pis su direk denize gidiyor, çevre kirliliğine de neden oluyor. Denize girilen alan var, insanlar kokudan denize de giremiyor. İSKİ'nin burayı temizlemesi lazım bir an önce. Daha önceden böyle bir sorun yoktu, beceriksizlik gerçekten. İnsanlar burada oturamıyor gerçekten" dedi.

Kaynak: İHA
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