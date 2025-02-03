Beylikdüzü'nde Beslenme Saati Uygulaması 2024-2025 Dönemine Başlıyor - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Beslenme Saati Uygulaması 2024-2025 Dönemine Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 'Beslenme Saati' uygulamasının yeni dönemini başlatıyor. Uygulama kapsamında, eğitime destek amacıyla her gün bir öğün ücretsiz olarak sunulacak. Toplamda 5 bin 675 çocuğa ulaşıldı.

03.02.2025 18:59
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Beslenme Saati uygulamasında 2024-2025 eğitim öğretim yılının yeni dönemi başlıyor.

Beylikdüzü Belediyesi 2022 yılında "Yoksulluk bir çocuğun kaderi olamaz" temasıyla hayata geçirdiği "Beslenme Saati"ni uygulaması kapsamında  2024-2025 eğitim öğretim yılının yeni dönemini başlatacak.

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında uygulamanın yeni dönemine ilişkin tüm detayları kamuoyu ile paylaşacak.

İhtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına, her gün bir öğünün ücretsiz olarak ulaştırıldığı ödüllü uygulamayla bugüne kadar 5 bin 675 çocuğa, uzmanlar eşliğinde hazırlanan 600 bin beslenme paketi ulaştırıldı. Çocukları ve gençleri hizmetlerinin merkezine koyarak topyekün bir eğitim seferberliği yürüten Beylikdüzü Belediyesi örnek projenin yeni döneminde, içeriği beslenme uzmanları tarafından menüler hazırladı.

Beslenme Saati Uygulaması

Uygulama kapsamında beslenme çantası desteği verilen ihtiyaç sahibi aileler sosyal incelemeler sonucu tespit ediliyor. Diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınarak Beylikdüzü Mutfak'ta hazırlanan beslenme çantalarının içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor. Menü seçimleri öğrencilerin günlük alması gereken protein ve karbonhidrat içeriğine göre düzenleniyor.

Ebeveynler, üzerinde Belediye'nin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları, 10 mahallede oluşturulan 19 ayrı dağıtım noktasından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştırıyor. Sağlıklı gıdaya erişim eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen ve çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine katkı sunan örnek proje, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye tarafından da uygulanmaya başlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Beslenme Saati Uygulaması 2024-2025 Dönemine Başlıyor - Son Dakika

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