Beylikdüzü'nde Bilim ve Sanat Merkezi Erasmus Programı Kapsamında Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Bilim ve Sanat Merkezi Erasmus Programı Kapsamında Öğrencileri Ağırladı

Beylikdüzü\'nde Bilim ve Sanat Merkezi Erasmus Programı Kapsamında Öğrencileri Ağırladı

Beylikdüzü Belediyesi'nin Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Erasmus programı çerçevesinde İtalya ve İspanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırlayarak bilim ve sanat deneyimi sundu.

12.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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BEYLİKDÜZÜ Belediyesi'nin 'Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklar yeni Aziz Sancarlar çıkarsın' mottosuyla hayata geçirdiği Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Erasmus programı kapsamında İtalya ve İspanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı.

Yaşar Acar Fen Lisesi tarafından yürütülen Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında İtalya ve İspanya'dan gelen öğrenciler, Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni gezerek bilim ve sanatla dolu bir deneyim yaşadı. Öğrenciler, bilim ve sanatla iç içe geçen bu alanlarda keyifli vakit geçirirken bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ziyaret, farklı kültürlerden gelen öğrenciler için unutulmaz bir deneyim sundu.

'BEYLİKDÜZÜ'NÜN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI'

Öğrencilerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, merkezin evrensel bilime ve sanata katkı sağlayan bir yer olacağını vurguladı. Çalık, "Bu özel merkez, bilimin ve sanatın evrensel anlamını kentimizde yaşatacak. Beylikdüzü'nün dünyaya açılan kapısı olacak" dedi.

Çalık, öğrencilerle sohbet ederek bilime olan ilgilerini artıracak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Bilim ve Sanat Merkezi Erasmus Programı Kapsamında Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika

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