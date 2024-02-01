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Beylikdüzü'nde Bir Binaya Ateş Açıldı, Güvenlik Kamerası Kaydetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Bir Binaya Ateş Açıldı, Güvenlik Kamerası Kaydetti

Beylikdüzü\'nde Bir Binaya Ateş Açıldı, Güvenlik Kamerası Kaydetti

Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir binaya gerçekleştirilen silahlı saldırı, binadaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganlardan birinin tabanca ile ateş açtığı, diğer 2 kişinin ise beklediği görülüyor. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmazken, iş yerlerinde hasar meydana geldi.

01.02.2024 12:55
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Beylikdüzü'nde 3 kişinin bir binaya ateş açtığı olay, binadaki iş yeri güvenlik kamerasında kayıt altına alındı.

Silahlı saldırı, 30 Ocak Salı akşam saatlerinde, Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde, iş yerleri olan bir binaya gerçekleşti ve binadaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saldırganlardan birinin tabanca ile binaya doğru ateş açtığı, diğer 2 kişinin ise beklediği görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan saldırı sonucu iş yerlerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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