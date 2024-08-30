Beylikdüzü'nde Çardak Altı Sohbetleri'nde Türkiye ve İklim Krizi Konuşuldu

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri'nin dördüncü gününde "Türkiye ve İklim Krizi" konuşuldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye'de yaşanan iklim krizine vurgu yaparak, "Biz Beylikdüzü'nde bir felsefe ortaya koyarak Yaşam Bahçeleri'ni hayata geçirdik ve orada atalık tohumlardan elde ettiğimiz yaklaşık üç yüz ton mahsulü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları devam ediyor. Bu yılki teması "Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası" olan Çardak Altı Sohbetleri'nin dördüncü gün konukları, alanında tecrübeli gazeteciler Pelin Cengiz ve Güven İslamoğlu oldu. Pelin Batu'nun moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide "Türkiye ve İklim Krizi: Nedenler, Sonuçlar ve Önlemler" konusu ele alındı. Söyleşide Pelin Cengiz ve Güven İslamoğlu, iklim krizinin giderek arttığına vurgu yaparak, Paris İklim Anlaşması'nın dünyanın geleceğine yönelik uzun dönemli hedeflerinden bahsetti.

Halk dansları gösterilerinin ardından Çardak Altı Sohbetleri'ne de katılan Başkan Çalık, Türkiye'de yaşanan iklim krizine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Dedik ki bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyursun"

"Kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece dünyayı yok etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklüğünde bir plastik çöp kıtası var, yedi milyon ton ağırlığında; bu tamamen bizim kullanım alışkanlıklarımızdan kaynaklandı. Biz Beylikdüzü'nde bir felsefe ortaya koyarak Yaşam Bahçeleri'ni hayata geçirdik ve orada atalık tohumlardan elde ettiğimiz yaklaşık üç yüz ton mahsulü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Dedik ki bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyursun."

Sahaf Festivali'nden spor etkinliklerine, konserlerden açık alan aktivitelerine kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği festival, bu kez uluslararası halk oyunları gösterisiyle farklı coğrafyaların müziğini ve folklorunu Beylikdüzü'ne taşıdı. Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Rusya ve Romanya'dan gelen topluluklarının sergilediği müzik şöleni ve dans gösterileri alanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Başkan Çalık, Barış ve Sevgi buluşmalarında, "Dünyanın tüm çocukları gülsün, hep neşeyle dolsun" diye konuştu.

Günün sonunda Big Band gurubu sahne aldı

DJ performansıyla devam eden festivalde günün sonunda Beylikdüzü Big Band grubu sahne aldı. Beylikdüzü Belediyesi'nin gençlik pop orkestrası Big Band, renkli ışık gösterileri ve enerjik sahne performanslarıyla geceye damgasını vurdu.

Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'un muhtelif semtlerinden gelen sahaflar da festivalde yerlerini aldı. Kitapseverler, nadir bulunan kitapları keşfetme ve çeşitli yayınevlerinin stantlarını gezme fırsatı buldu. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda ayrıca, her gün düzenlenen kitap mezatlarında ise bu kez çocuk kitapları mezatı yapıldı. Aileler ve çocuklar, mezatta açık artırma usulü ile istediği kitaplara sahip olma fırsatı buldu.