Beylikdüzü'nde Çevre Bilinci İçin Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Çevre Bilinci İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla yapılan eğitim programında 700 öğrenciye iklim krizi, su ve gıda israfı gibi konular anlatıldı. Öğrencilere sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve geri dönüşümün önemi vurgulandı.

28.02.2025 12:25  Güncelleme: 13:32
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte iklim krizi, su ve gıda israfı, sıfır atık ve sürdürülebilir enerji konuları ele alındı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleştirilen ve iklim krizi, su ve gıda israfı, sıfır atık ve sürdürülebilir enerji konularının ele alındığı eğitim programı, iki oturum halinde yapıldı. Her iki oturumda toplamda 700 öğrenci çevresel farkındalık konusunda bilgilendirildi.

Gençler çevre için harekete geçiyor

Eğitimde, doğal kaynakların hızla tükenmesine dikkat çekilirken, bilinçsiz tüketimin çevreye verdiği zararlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Öğrencilere, bireysel olarak çevreyi koruma amacıyla alabilecekleri önlemler ve sürdürülebilir yaşam pratikleri aktarıldı. "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında geri dönüşümün önemi vurgulanarak, günlük hayatta atıkların nasıl azaltılabileceğine ilişkin pratik öneriler sunuldu.

Teknoloji destekli farkındalık çalışmalar

Etkinlik çerçevesinde öğrencilere QR kod okutularak bir anket uygulaması yapıldı. Çalışma ile öğrencilerin çevresel konulara bakış açıları değerlendirilirken, farkındalık seviyeleri ölçüldü. Anket sonuçları, Beylikdüzü Belediyesi tarafından incelenerek gelecekteki çevre projelerine yön vermek için kullanılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Çevre Bilinci İçin Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika

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