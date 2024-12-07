Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması

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(İSTANBUL) Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen bir patlama oldu. Patlamadan etkilenen 6 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binanın kapıcı dairesinde bir kişinin daha olduğu bilgisi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak üzeri 14 katlı binanın giriş katında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yarılılar tadevi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binanın kapıcı dairesinde bir kişinin daha olduğu bilgisine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin -1'inci kattaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.