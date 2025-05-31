Beylikdüzü'nde Doğaya Dönüşüm Festivali Düzenlendi

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Çevre Haftası'nda geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yaşam temalarıyla "Doğaya Dönüşüm Festivali" düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla sürdürülebilir bir gelecek için ilham veren bir festivale imza attı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen Doğaya Dönüşüm Festivali'nde ilçedeki okulların, çevreci kurumların ve STK'ların açtıkları stantlarda atık malzemelerden üretilen çeşitli objeler, robotlar ve sanat eserleri sergilendi.

Kadın girişimcilerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu

Pedal enerjisiyle çalışan (slot car) oyuncak arabalar, kimya deneyleri ve robot köpek Max festivalin öne çıkanları arasındaydı. Çocuklar geri dönüşüm atıklarından oluşturulan Survivor Parkı'nda ter döktü. Yarışma ve parkurlarda başarılı olanları, hediye çarkında sürpriz hediyeler bekledi. Festival alanında kadın girişimcilerin el emeği ürünleri de beğeniye sunuldu.

Etkinlik, Beylikdüzü Belediyesi'nin temizlik işçilerinden oluşan grubun konseriyle sona erdi.