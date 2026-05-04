Beylikdüzü'nde "Dünya Dans Günü" İki Gün Süren Etkinliklerle Kutlandı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, dans tutkunlarını Dünya Dans Günü dolayısıyla Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde iki gün süren etkinliklerde bir araya getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Dünya Dans Günü dolayısıyla düzenlenen "Beylikdüzü'nde Dans Zamanı" etkinliği dans tutkunlarını bir araya getirdi. İki gün boyunca Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleşen etkinliğin ilk gününde "Evrensel Ritimler" dans gösterisi sahne alırken; son gününde ise "Anadolu Dansları ve Dünya Dansları Buluşması" farklı coğrafyalardan dansları aynı sahnede bir araya getirdi. Renkli anlara sahne olan etkinlik, izleyenlerden tam not aldı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, "Tüm sanatçılarımızın ve dansçı arkadaşlarımızın emeklerine, yüreklerine sağlık. Bu gece için hepinize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.