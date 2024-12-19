Beylikdüzü'nde El Bombası Bulundu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde El Bombası Bulundu

Kaldırımda bulunan el bombasının işlevsiz olduğu belirlendi, soruşturma devam ediyor.

19.12.2024 18:47
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Beylikdüzü'nde kaldırımda bulunan el bombasının patlayıcı kısmının söküldüğü, işlevsiz durumda olduğu belirlendi.

Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kaldırımda el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgeye çağırılan bomba imha uzmanları bir süre inceleme yaptı.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.

Yapılan incelemede el bombasının içindeki patlayıcı kısmın söküldüğü belirlenirken, süs objesi olarak kullanıldığının değerlendirildiği öğrenildi.

Polisin, işlevsiz haldeki el bombasını kaldırıma bırakan kişinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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