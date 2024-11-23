İstanbul'da fabrika yangını - Son Dakika
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İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul\'da fabrika yangını

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

23.11.2024 06:46
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İlçenin Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üretilen fabrikada gece saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü itfaiye görevlilerinin yanı sıra çevre ilçeler başta olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakasındaki bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı. İtfaiyenin, zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ambulansların da hazır bekletildiği fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İMDAT GÜNDEN:
    yine yıl sonu geldi vergiden muaf olmak için kendilerini mağdur güsterecekler vergi vermeden bi de devleten ve yahut sigortadan yüklü bi para alıp yenisinin yapacaklar hey gidi hey.. yılardan beri büyük fabrikatürler hep bu taktiği kulanıyorlar bişekilde ateşe veriyor malı gütürüyor.....! ???? 4 3 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    iki yıldır bu fabrikalar niye nasıl neden yanıp duruyorlar acaba?!! bu durum hakkında bilgi verecek kimse yok mu?!! 2 0 Yanıtla
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