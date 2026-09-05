Beylikdüzü\'nde geri manevra yapan beton mikseri yol çökmesiyle devrildi, şoför yaralandı

Özgür EREN-Ramazan IŞIKLI/İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde geri manevra yapan beton mikseri yolun kısmen çökmesi ile şarampole devrildi. Kazada şoför yaralanırken sıvı beton çevreye saçıldı.

Kaza, Sahil Mahallesi İlke Sokakta 13.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta inşaata gelen 34 FYG 066 Plakalı beton mikserinin şoförü geri manevra yaptığı sırada yolun kenarı çöktü . Mikser şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde yaralanan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför, ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle mikserin içinde bulunan sıvı betonun bir kısmı çevreye saçıldı.