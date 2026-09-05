Beylikdüzü'nde geri manevra yapan beton mikseri yol çökmesiyle devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde geri manevra yapan beton mikseri yol çökmesiyle devrildi, şoför yaralandı

Beylikdüzü\'nde geri manevra yapan beton mikseri yol çökmesiyle devrildi, şoför yaralandı
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İstanbul Beylikdüzü'nde inşaata beton taşıyan mikser şoförü geri manevra sırasında yolun kısmen çökmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan şoför itfaiye tarafından araçtan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, sıvı betonun bir kısmı çevreye saçıldı.

Özgür EREN-Ramazan IŞIKLI/İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde geri manevra yapan beton mikseri yolun kısmen çökmesi ile şarampole devrildi. Kazada şoför yaralanırken sıvı beton çevreye saçıldı.

Kaza, Sahil Mahallesi İlke Sokakta 13.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta inşaata gelen 34 FYG 066 Plakalı beton mikserinin şoförü geri manevra yaptığı sırada yolun kenarı çöktü . Mikser şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde yaralanan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför, ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle mikserin içinde bulunan sıvı betonun bir kısmı çevreye saçıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde geri manevra yapan beton mikseri yol çökmesiyle devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde geri manevra yapan beton mikseri yol çökmesiyle devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika
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