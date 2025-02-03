Beylikdüzü'nde Güvenlik Görevlisine Silahlı Tehdit: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Güvenlik Görevlisine Silahlı Tehdit: 2 Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü\'nde Güvenlik Görevlisine Silahlı Tehdit: 2 Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

03.02.2025 21:14  Güncelleme: 21:15
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BEYLİKDÜZÜ'nde bir site önüne gelerek güvenlik görevliisini silahla tehdit eden 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden üzerinde uyuşturucu madde ve tabanca ile yakalanan S.A. tutuklanırken, T.A. isimli şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay dün gece saatlerinde Marmara Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin önüne gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini silahla tehdit etti. Şüphelilerden biri 1 el havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, S.A. ve T.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, S.A. isimli kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Güvenlik Görevlisine Silahlı Tehdit: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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