Beylikdüzü'nde Korsan Taşımacılık Yapan Sürücünün Polis Aracına Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

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Beylikdüzü'nde korsan taşımacılık yapan sürücünün kullandığı otomobilin, kırmızı ışıkta geçip polis aracına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda dün akşam, kırmızı ışıkta geçen Kazım D. idaresindeki otomobil polis aracıyla çarpıştı.

Polis memurları S.A, M.S.Y. ve O.B.B. ile otomobilde bulunan Hilal G. (34), A.K.K. (8) ve S.G.K. (6) ambulansla hastaneye götürüldü.

Sağlık durumları iyi olan yaralılardan polis memuru S.A'nın sağ kolunda kırık olduğu tespit edildi.

Otomobilde yaralanan Hilal G. polislere, Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne gelmek için internetten bulduğu Kazım D. ile 400 lira karşılığında anlaştığını söyledi.

Bunun üzerine ekipler, Karayolları Trafik Kanunu gereğince korsan taşımacılıktan faydalanan Hilal G'ye, 2 bin 143 lira idari para cezası verildi.

Bir yıl içerisinde ikinci kez korsan taşımacılık faaliyetinden yakalandığı belirlenen Kazım D'ye ise 64 bin 466 lira para cezası uygulandı, otomobili de 60 gün trafikten menedildi.

Gözaltına alınan Kazım D, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.