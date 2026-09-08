Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın park halindeki minibüsü küle çevirdi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın park halindeki minibüsü küle çevirdi

Beylikdüzü\'nde otluk alanda çıkan yangın park halindeki minibüsü küle çevirdi
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Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, park halindeki minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

BEYLİKDÜZÜ'nde otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın park halindeki minibüsü küle çevirdi - Son Dakika

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