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Beylikdüzü'nde Poğaça Almak İsterken Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Poğaça Almak İsterken Çocuğa Otomobil Çarptı

Beylikdüzü'nde bir çocuk, fırından poğaça almak için otomobilden inip karşıya geçmek isterken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü\'nde Poğaça Almak İsterken Çocuğa Otomobil Çarptı
04.01.2024 - 20:09,
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BEYLİKDÜZÜ'nde fırından poğaça aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 08.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi, Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki bir çocuk, babasına ait otomobille okula gitmek üzere yola çıktı. Poğaça almak için otomobilden inen çocuğa fırından çıkıp otomobile doğru koştuğu sırada başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk babası tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fırından çıkan çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpıyor.

"YUKARIDAN GELEN ARAÇ HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOCUĞA VURUYOR"

Kaza anında olay yerinde olan Hasan Yılmaz, "Çocuk sabah okula giderken fırına poğaça almak için giriyor, poğaçasını alıyor. Babasının yanına karşıya geçerken, yukarıdan gelen araç hızlı bir şekilde çocuğa vuruyor. Vurduğu için de çocuk ağır yaralı olarak babası hastaneye kaldırıyor, kendi imkanlarıyla, ambulansı beklemeden alıp götürüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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