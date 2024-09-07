Sivas Kongresi'nin 105. Yılı Beylikdüzü'nde Kutlandı - Son Dakika
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Sivas Kongresi'nin 105. Yılı Beylikdüzü'nde Kutlandı

Sivas Kongresi\'nin 105. Yılı Beylikdüzü\'nde Kutlandı

Beylikdüzü'nde Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 105’inci yıl dönümüne ve 14. Dünya Sivaslılar Günü'ne özel bir program düzenlendi. Program, 105 eserin yer aldığı özel bir serginin açılışıyla başladı. Konserlerle devam eden etkinlikte, sanatçılar Mustafa Özarslan ve Volkan Yılmazer sahne aldı.

07.09.2024 16:21  Güncelleme: 19:00
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü'nde Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümüne ve 14. Dünya Sivaslılar Günü'ne özel bir program düzenlendi. Program, 105 eserin yer aldığı özel bir serginin açılışıyla başladı. Konserlerle devam eden etkinlikte, sanatçılar Mustafa Özarslan ve Volkan Yılmazer sahne aldı.

Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü ve 14. Dünya Sivaslılar Günü, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla kutlandı. Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen program; Beylikdüzü Belediyesi kursiyerleri ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'nde bir yıl boyunca aldıkları eğitimler sonucu yaptıkları 105 eserin yer aldığı özel serginin açılışıyla başladı. Program Mustafa Özarslan ve Volkan Yılmazer'in verdiği konser ile devam etti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sivas Kongresi'nin dönümünü gönderdiği bir mesajla kutladı. Mesajında Sivas Kongresi'nin ulusal bağımsızlık yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Çalık, şunları kaydetti:

"Sivas, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına ev sahipliği yaparak 'Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' ifadesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir il olarak tarihteki yerini gururla almış ve 4 Eylül Sivas Kongresi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı yolunda milletimizin ortak sesi olmuştur. İşte aynı ruh ve inançla, şu an bu anlamlı etkinliğin yapıldığı tarihi Sivas Kongre Binası'nın replikasını Beylikdüzü'ne kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 105 yıl önce olduğu gibi Milli Mücadele ruhunu eğitimde, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve sporda yaşatmaya, Milli Mücadele kahramanlarımızdan devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşımaya, güzel ülkemizi kalkındırmaya kararlıyız. Bu uğurda tüm gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle; Devletimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, kongre delegelerini ve memleket uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi büyük bir saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sivas Kongresi'nin 105. Yılı Beylikdüzü'nde Kutlandı - Son Dakika

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