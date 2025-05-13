Beylikdüzü'nde Sporcular Sekizinci Kez Şehitler İçin Pedal Çevirdi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Sporcular Sekizinci Kez Şehitler İçin Pedal Çevirdi

Beylikdüzü Belediyesi’nin Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü iş birliği ile düzenlediği “Çanakkale Şehitlerine Saygı Turu” kapsamında 30 lisanslı sporcu sekizinci kez Çanakkale şehitleri için yola çıktı. İki gün süren yolculuk, Çanakkale Şehitlik Abidesi’nde son buldu.

13.05.2025 13:19
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü iş birliği ile düzenlediği "Çanakkale Şehitlerine Saygı Turu" kapsamında 30 lisanslı sporcu sekizinci kez Çanakkale şehitleri için yola çıktı. İki gün süren yolculuk, Çanakkale Şehitlik Abidesi'nde son buldu.

Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ne Saygı Turu'nun bu yıl sekizincisi gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi bahçesinde bir araya gelen sporcular, Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Beylikdüzü Belediye binası bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer, Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş, meclis üyeleri, ilçe protokolü ve sporcular katıldı.

İki gün süren 326 kilometrelik yolculuk; Silivri, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Keşan ve Gelibolu'nun ardından Çanakkale Şehitlik Abidesi'nde son buldu.

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklar bizim için çok kıymetli"

Törende yaptığı konuşmasında sporculara iyi yolculuklar dileyen Başkan Yardımcısı Emel Turan, "Manevi bir görev için gidiyorsunuz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklar bizim için çok kıymetli. Bu manevi topraklara Beylikdüzü'nden selamlarımızı ve minnetlerimizi iletin. Ayrıca bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz bu etkinliğe emek veren tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın kazasız belasız gidip gelmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer de "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli zaferlerinden bir tanesi olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Beylikdüzü Belediyemiz ve Kırlangıç Spor Kulübü ile gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimiz artık geleneksel hale geldi. Bu vesileyle katılan bütün sporcularımızın ayağına taş değmeden güzel bir sürüş ile etkinliğimiz bitirmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum" dedi.

"Tekerinize taş değmesin"

Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise "Yolumuz çok uzun. Bu yol bireysel, fedakarlık veya performans isteyen bir etkinlik ile bitirilecek bir yol değil, toplu olarak hareket ederek gerçekleştirilecek etkinliktir. Tekerinize taş değmesin. Hepinizin yolu açık olsun, geldiğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından çekilen hatıra fotoğrafının sonrasında sporcular alkışlarla Çanakkale'ye uğurlandı.

Kaynak: ANKA

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