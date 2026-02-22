Beylikdüzü'nde Trafik Kavgası: 12 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Trafik Kavgası: 12 Bin Lira Ceza

22.02.2026 18:59
Otomobil sürücüsü ile motosikletli arasındaki kavga, kask kamerasıyla kaydedildi. Sürücüye ceza uygulandı.

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında trafikte çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda otomobil sürücüsü motosikletliye önce küfür etti, ardından saldırdı. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Kavganın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü A.Ö.'ye 12 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 20 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 VOZ 15 plakalı otomobil sürücüsü A.Ö. ile motosikletli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda otomobil sürücüsü motosikletliye önce küfür etti, ardından saldırdı. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

12 BİN 50 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Başlatılan çalışmalar kapsamında aracın plaka bilgisinden kimliği belirlenen şüpheli A.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 12 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Trafik, Kavga, Son Dakika

