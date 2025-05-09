Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın, otomobil ile motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yakuplu Mahallesi Limanyolu Caddesi'nden Ambarlı Limanı'na seyir halinde olan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, otomobil ile motosiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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