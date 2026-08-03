Beylikdüzü'nde Yaya Darbede 360 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Yaya Darbede 360 Bin Lira Ceza

Beylikdüzü\'nde Yaya Darbede 360 Bin Lira Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol verme tartışmasında yaya darbeden sürücü ve yolcu yakalandı, para cezası ve araçta el konuldu.

BEYLİKDÜZÜ'nde yol verme nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada yayayı küfrederek darbeden otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yakalandı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yakalanan iki kişiye toplam 360 bin lira ceza yazılırken sürücünün ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü H.D.E. ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların birbirine küfretmesi üzerine araçta bulunan yolcu C.Y.'nin de tartışmaya dahil olmasıyla olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü ile yolcu, bir süre kovaladıkları yayayı parkta darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, olay sırasında saldırganlardan birinin araçtan kesici alet aldığı da öne sürüldü. Yaşananlar, olay yerinden geçen bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARACI BAĞLANDI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Otomobilin plakasından ve görüntülerden kimlikleri belirlenen sürücü H.D.E. ile yolcu C.Y. kısa sürede yakalandı. İki şüpheliye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı veya kişiyi ısrarla takip etmek ya da bu amaçla araçtan inmek' maddesi kapsamında toplam 360 bin lira idari para yazıldı. Sürücünün ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konulurken, şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Şiddet, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Yaya Darbede 360 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:07
Fenerbahçe’den Marcus Rashford bombası Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:29
Erdal Beşikçioğlu’nun cezaevine nakledildiği anlar Görüntüsü korkuttu
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 15:59:59. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Yaya Darbede 360 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.