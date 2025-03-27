Beylikdüzü'nden Çocuklardan Başkan Çalık'a Sevgili Mektuplar

(İSTANBUL) - Beylikdüzülü çocuklar, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Başkan Mehmet Murat Çalık'a mektup yazarak sevgilerini gönderdi. Çalık, kendisine "Bir an önce görevinizin başına dönmenizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sakın hastalanmayın. Sizi çok seviyorum" diyen bir çocuğa, "Senin ve tüm arkadaşlarının gözlerinden öperim. Biz de seni çok seviyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin hizmete açtığı gündüz bakım evlerinde ve ilçedeki okullarda eğitimi alan çocukların, Başkan Çalık için yazdığı destek mektupları Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Deniz Çetin isimli çocuk, Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a yazdığı mektupta, "Sayın Belediye Başkanlarım; iyi ki vardınız, iyi ki kreşleri yaptırdınız. Sizi çok seviyorum. Bir an önce görevinizin başına dönmenizi bekliyorum. Bir park daha istiyorum. Siz gelene kadar, buralar biz çocuklara ve öğretmenlerimize emanet. Kendinize çok iyi bakın, sakın hastalanmayın. Sağlıklı şeyler yiyin. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Çalık'ın sosyal medya hesaplarından mektuba yanıtı paylaşıldı. Çalık, küçük Deniz'e, "Güzel evladım Deniz, mektubunu aldım, senin ve tüm arkadaşlarının gözlerinden öperim. Emanetimize sahip çıkacağınızdan hiç kuşkum yok. Biz de seni çok seviyoruz" sözleriyle yanıt verdi.