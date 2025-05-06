BEYMER'de Coşkulu Hıdırellez Kutlaması

(İSTANBUL) - Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde (BEYMER) eğitim alan özel öğrenciler, Hıdırellez'i coşkuyla kutladı.

Dezavantajlı çocuk ve gençlerin eğitim ve sağlık hizmetleriyle hayata hazırlandığı BEYMER'de baharın gelişi coşkuyla kutlandı. Hıdırellez etkinliğinde Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya da öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrenciler, hayallerini kağıtlara çizerek BEYMER bahçesindeki ağaca astı. Geleneksel "nar kırma" ritüeliyle sona eren etkinlikle, öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

BEYMER hakkında

Beykoz Belediyesi tarafından özel bireylerin yaşam ve iletişim becerileri kazanmaları, sosyal hayata daha özgüvenli katılmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen BEYMER'de, uzman eğitmenler, psikologlar ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından gelişim desteği veriliyor. Merkezde duyu bütünleme, konuşma ve fizyoterapi gibi düzenli sağlık hizmetlerinden faydalanan özel gereksinimli çocuk ve gençler, duygu ve düşüncelerini daha kolay ifade etme yeteneği kazanıyor. Merkezde görev yapan psikologlar ve danışmanlar, engelli bireyler ile ailelerine daha sağlıklı, kaliteli ve huzurlu bir yaşam için rehberlik hizmeti sunuyor.