Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Siyasi Müdahaleye Tepki - Son Dakika
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Siyasi Müdahaleye Tepki

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney\'den Siyasi Müdahaleye Tepki

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kaymakamlığın ortak kullandıkları ek hizmet binasından çıkarıldıklarını belirterek, bunun siyasi bir müdahale olduğunu vurguladı. Güney, hizmetlerin engellenmesini kabul etmeyeceklerini ve müdahalenin demokrasi ile yan yana olamayacağını ifade etti.

20.09.2024 19:10  Güncelleme: 19:11
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(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ocak 2024'te yayımlanan bir yönergeyi paylaşarak yeni bir açıklama yaptı. Güney, "Kaymakamlık ve Belediyenin ortak kullandığı, Belediyemizin de üstünde tabelasının yer aldığı binadan; bir oldu-bitti ile çıkarıldık. Bunun sebebinin; 31 Mart 2024'te alınan seçim sonucu olduğunu herkes biliyor. Bürokrasi eliyle siyasi müdahale yapılmasının akla, izana sığacak tarafı olmadığını hatırlatmama gerek yok." dedi.

Beyoğlu Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü olarak hizmet verdiği ek hizmet binasında faaliyeti kaymakamlık ve polis marifetiyle engellendi. Beyoğlu Belediyesi görevlilerinin ek hizmet binasına girişlerine izin verilmezken, kullandıkları masa, sandalye ve diğer malzemeler kaldırıldı. Belediyenin sosyal hizmetleri gün boyu dışarıya kurulan standlardan verilmeye çalışıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binayı 2023 yılından bu yana birlikte kullanıyordu.

Yönerge paylaştı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kaymakamlığın "tahsis yok" açıklamasının aksine Ocak 2024'te yayımlanan bir yönergeyi de paylaşarak yeni bir açıklama yaptı. Güney, "Kaymakamlık ve Belediyenin ortak kullandığı, Belediyemizin de üstünde tabelasının yer aldığı binadan; bir oldu-bitti ile çıkarıldık. Bunun sebebinin; 31 Mart 2024'te alınan seçim sonucu olduğunu herkes biliyor. Bürokrasi eliyle siyasi müdahale yapılmasının akla, izana sığacak tarafı olmadığını hatırlatmama gerek yok" dedi. Güney'in açıklaması şöyle:

"Makamlar gelir ve geçer, kurumlar ise kalır"

"Değerli Beyoğlulular,

Kaymakamlık ve Belediye'nin ortak kullandığı, Belediyemizin de üstünde tabelasının yer aldığı binadan; bir oldu-bitti ile çıkarıldık. Bunun sebebinin; 31 Mart 2024'te alınan seçim sonucu olduğunu herkes biliyor. Bürokrasi eliyle siyasi müdahale yapılmasının akla, izana sığacak tarafı olmadığını hatırlatmama gerek yok.

Makamlar gelir ve geçer, kurumlar ise kalır. Millete ait bir kurumun hizmetlerinin kilitlenmesini ne devlet geleneğimiz ne de toplum vicdanımız kabul eder. Israrla ve inatla, tüm kamu hizmetlerimizde türlü bahanelerle engel çıkaranlar, umarım bugün vatandaşlarımızın gösterdiği tepkiyi görmüş ve ders çıkarmışlardır. Eğer çıkarmadılarsa, milletimiz demokrasi ve sandık yoluyla çok daha büyük dersler verme konusunda meziyetli olduğunu çok defa göstermiştir.

"İşimizin başındayız, Beyoğlu'na hizmet etme aşkımız bugün bir kat daha perçinlendi"

Biz işimizin başındayız, Beyoğlu'na hizmet etme aşkımız bugün bir kat daha perçinlendi.

Geçmişte bu binanın nasıl kullanıldığının iyi anlaşılması için Ocak 2024'te yayımlanan yönergeyi de sizlerle paylaşıyorum.

Takdir komşularımızındır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Siyasi Müdahaleye Tepki - Son Dakika

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