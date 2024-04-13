Beyoğlu Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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Beyoğlu Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Beyoğlu Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Beyoğlu Belediye Meclisi, yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan İnan Güney, yerel sorunlara odaklanacaklarını ve ortak akıl ile çözümler üreteceklerini belirtti.

13.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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Beyoğlu Belediye Meclisi, 31 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından yeni dönem ilk toplantısını Başkan İnan Güney yönetiminde yaptı. Güney "Hepimizin derdi 'Daha güzel bir Beyoğlu' olacak. Bu nedenle yerel sorun, yerel çözüm, yerel gündem vurgusu yapıyorum. Ortak akıl ve karşılıklı anlayışla tüm sorunları hep birlikte çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Beyoğlu Belediye Meclisi'nin yerel seçimin 2024 yılı nisan ayı toplantısı bugün yapıldı. CHP'li 18 ve AKP'li 13 üyeden oluşan meclisin ilk toplantısında, başkan vekilleri, divan katipleri, encümen üyeleri, komisyonlarda görev yapacak olan meclis üyeleri ile belediyeyi çeşitli organizasyonlarda temsil edecek isimler oylama ile belirlendi.

"MECLİSİMİZ HAKSIZ KAZANÇLA, KUL HAKKIYLA, HARAM LOKMAYLA ANILMAYACAK"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan ilk meclis toplantısında Belediye Başkanı İnan Güney konuşma yaptı. Yeni dönemin Beyoğlu halkına hayırlı olmasını dileyen İnan Güney, "Hepimiz birer parti temsilcisi olarak buraya geldik ancak burada partilerimizi, siyasi görüşlerimizi değil, seçmenlerimizi temsil ettiğimizin bilinciyle oturacağız. Hep beraber yerel sorunları çözen, tartışan, yerel sorunlara çözümler üreten bir meclis olmamızı diliyorum. Meclisimizin hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun, haksız kazançla, kul hakkıyla, haram lokmayla anılmayacağını biliyorum. Aynı şekilde belediye personelimizin de bu kırmızı çizgimize riayet edeceğini biliyorum. Beyoğlu halkı şeffaf yönetim, adaletli yönetim, dürüst yönetim bekliyor. İnşallah bunlara harfiyen riayet edeceğiz" dedi.

"HEPİMİZİN DERDİ DAHA GÜZEL BİR BEYOĞLU"

Meclisin yerel sorunlara ve yerel çözümlere odaklanması temennisinde bulunan Güney, "Hepimizin derdi 'Daha güzel bir Beyoğlu' olacak. Bu nedenle yerel sorun, yerel çözüm, yerel gündem vurgusu yapıyorum. Ortak akıl ve karşılıklı anlayışla tüm sorunları hep birlikte çözeceğimize inanıyorum. Beyoğlu seçim sonuçları hepimize bir şey işaret etti. Beyoğlu, 'Bizi farklılıklarımızla kabul edin, bizi kutuplaştırmayın, yerel sorunlarımıza odaklanın, bunlara dair çözüm önerilerinizle gelin' dedi. Biz sandıktan bu mesajı çok net bir şekilde aldık. Başucu kitabımız yaptık, 5 yıl boyunca rehberimiz olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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