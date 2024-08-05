Beyoğlu Belediyesi Cihangir'deki Merdivenleri Beyaza Boyadı

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Beyoğlu Belediyesi, Cihangir'de "Salı Pazarı Yokuşu" olarak bilinen merdivenden Filistin bayrağı renklerini kaldırarak, alanı beyaza boyadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, merdivenlerin Filistin bayrağı renklerine boyanmasına ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, görgü tanıklarının ifadelerine göre, 4 Ağustos 2024 Pazar günü saat 06.00 sularında kimliği belirsiz genç bir grup tarafından merdivenlerin Filistin bayrağının renkleriyle boyandığının tespit edildiğine dikkat çekilerek, "Soykırımcı katliama karşı mücadele eden Filistin bayrağının onlarca kişinin bastığı bir merdivende resmedilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beyoğlu Belediyesinin ulusların bayraklarını kutsal kabul ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haklı davalarında yanında olduğumuz Filistin halkını incitmeyecek şekilde destek olmak üzere, bayrak yerine Filistin intifadasının simgelerinden olan Hanzala'nın sembolik resmi, daha sonra kalıcı olarak çizilmek üzere alana asılmıştır. Filistin bayrağı ise yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır. Emniyet güçlerimiz eşliğinde, yapılan çalışmanın yanlış anlaşılmalara yol açmaması için komşularımız merdivenlere asılan bir pankartla bilgilendirilmiştir. Filistin halkının haklı davasını, ulusal simgelere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz."

Belediye Başkanı Güney'in açıklaması

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de her kesimden insanımızın soykırımcılara karşı insanlık safında yer aldığı, benim de ilk günden beri tavrımı net şekilde koyduğum bu meseleye karşı hassasiyetin farkındayız, çok da değerli buluyoruz. Ancak özellikle varlık mücadelesi veren bir ulusun bayrağını yürüyüş güzergahında bir yere resmetmek, incitici ve yanlış. Her ulusun bayrağı kutsaldır. Bu nedenle merdivendeki bayrak resmini kaldırmamız zorunlu hale geldi. Filistin davasının sembol çizimlerinden Hanzala resmi, sembolik olarak duvara asıldı. Yakın zamanda kalıcı olarak uygulanacak. Filistin bayrağı ise kendisine yakışan bir noktada yerini alacak." ifadeleri kullanıldı.

Merdivenin boyanması

Yedi Hilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği, gökkuşağı renklerinin yer aldığı Cihangir'deki merdivenleri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin bayrağı renklerine boyamıştı. Vatandaşlar, merdivende fotoğraf çektirdimişti.

Dernek sosyal medya hesabından "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel" notuyla, merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaşılırken, merdivenlerin dik olan ayak basılmayan kısmına boyama yapıldığını ve asıl amacın Filistin'i unutturmamak olduğunu ifade etmişti.