Beyoğlu Belediyesi Depremzedeler için Seferber Oldu

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için seferber oldu. Belediyeye ait mekanlar vatandaşların hizmetine açılırken; yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçlar da belediye ekiplerince karşılanıyor.

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Beyoğlu'nda birçok vatandaş geceyi toplanma alanlarında geçiriyor. Beyoğlu Belediyesi, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Beyoğlu'nda 7 spor tesisi, 14 semt konağı, kütüphaneler, emekli evleri, taziye evleri ve sosyal tesisler vatandaşların kullanımına açıldı. 51 toplanma alanı ve parklarda toplanan vatandaşlara çorba, sandviç, çay ve su gibi temel ihtiyaçlar belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de gece boyunca toplanma alanlarını tek tek ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması için sahada yoğun bir çalışma yürütüyor.

Başkan İnan Güney sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Beyoğlu genelinde parklarımızda, toplanma alanlarımızda; tüm kafe, semt konakları, sosyal ve spor tesislerimizde, emekli evlerimizde ve taziye evlerimizde komşularımızla dayanışma halindeyiz. Gece boyunca sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye hesabından tapılan açıklamada da acil durumlar için Beyoğlu Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 0 160 numaralı hattından 7 gün 24 saat ulaşılabileceği belirtildi.