Beyoğlu Enstitüsü 80. Yılını Kutladı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, kuruluşunun 80. yılını "Mirasın İzinde 80 Yıl" temasıyla düzenlenen programla kutladı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar, kültür ve sanat dünyasının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Gül, programın açılışında yaptığı konuşmada, olgunlaşma enstitülerinin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsünün 80 yıllık geçmişiyle geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sunduğunu kaydeden Gül, kurumda emeği bulunan yönetici, öğretmen, usta öğretici ve çalışanlara teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür de olgunlaşma enstitülerinin hayat boyu öğrenme anlayışının önemli temsilcileri arasında yer aldığını belirterek, kültürel mirası araştıran, belgeleyen, koruyan ve çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden yorumlayan bu kurumların, milli kültürün geleceğe taşınmasında önemli sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Pamukoğlu ise 80 yıllık sürecin yalnızca bir kurumun tarihi değil, kültürel mirasa duyulan sorumluluğun ve üretim geleneğinin hikayesi olduğunu ifade etti.

Pamukoğlu, enstitülerin geçmişten devralınan kültürel mirası çağdaş tasarım anlayışıyla geleceğe taşımaya devam edeceğini belirtti.

Program kapsamında "Mirasın İzinde 80 Yıl" sergisinin açılışı yapıldı

Program, enstitünün 80 yıllık tarihini anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Ardından kurum arşivinden seçilen eserlerin yer aldığı "Mirasın İzinde 80 Yıl" sergisinin açılışı yapıldı.

Sergide tekstil, dokuma, nakış, giyim, aksesuar ve geleneksel el sanatları alanlarında hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Farklı dönemlere ait koleksiyonlardan oluşan seçkiyle, enstitünün kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmaları aktarıldı.

Program kapsamında düzenlenen defilede ise Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü koleksiyonlarında yer alan özgün tasarımlar sergilendi. Geleneksel motiflerin modern tasarımlarla buluşturulduğu koleksiyon, davetlilerden ilgi gördü.

1945 yılında kurulan Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, 80 yıllık süreçte geleneksel Türk el sanatları, tekstil kültürü ve kültürel miras alanlarında yürüttüğü araştırma, tasarım, üretim, arşivleme ve koruma çalışmalarıyla önemli bir birikim oluşturdu.

Enstitü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün vizyonu doğrultusunda kültürel mirası bilimsel yöntemlerle araştırmaya, belgelemeye, korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.