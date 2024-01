Beyoğlu\'nda 4 katlı apart otelde çıkan yangın söndürüldü

BEYOĞLU'nda 4 katlı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından otelde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.45 sıralarında Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi üzerindeki apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında otel müşterileri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Apart otelde hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.